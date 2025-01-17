У семьи сотрудницы налоговой из Ивано-Франковской области будет конфискован люксовый автомобиль — Finance.ua

У семьи сотрудницы налоговой из Ивано-Франковской области будет конфискован люксовый автомобиль
По инициативе ГБР и в сотрудничестве с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) у семьи сотрудницы ГУ ГНС в Ивано-Франковской области конфискуют люксовый автомобиль стоимостью почти 3 млн гривен.
В свою очередь, по материалам ГБР Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в ВАКС о признании активов чиновницы необоснованными и взыскании их в доход государства.
ГБР в начале 2024 года начало досудебное расследование по уголовному производству по статье декларирования недостоверной информации (ст. 366−2 УК Украины) о возможном сокрытии имущества должностным лицом одного из управлений налоговой службы в Ивано-Франковской области.
Сотрудники Бюро обнаружили в пользовании члена семьи чиновницы люксовое транспортное средство известной немецкой марки стоимостью более 2,7 млн гривен. Автомобиль был оформлен на третьих лиц, однако собранные материалы свидетельствуют, что на самом деле им владеет и пользуется член семьи чиновницы.
При этом официальные доходы семьи чиновницы и третьего лица, по документу владеющего автомобилем, не позволяют приобрести такое транспортное средство.
Национальное агентство по предотвращению коррупции провело мониторинг образа жизни семьи чиновницы и подтвердило наличие признаков необоснованности активов.
Работа по выявлению необоснованных доходов чиновников продолжается.
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