У семьи сотрудницы налоговой из Ивано-Франковской области будет конфискован люксовый автомобиль — Finance.ua

У семьи сотрудницы налоговой из Ивано-Франковской области будет конфискован люксовый автомобиль Сегодня 19:45 — Криминал

По инициативе ГБР и в сотрудничестве с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) у семьи сотрудницы ГУ ГНС в Ивано-Франковской области конфискуют люксовый автомобиль стоимостью почти 3 млн гривен.

В свою очередь, по материалам ГБР Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в ВАКС о признании активов чиновницы необоснованными и взыскании их в доход государства.

ГБР в начале 2024 года начало досудебное расследование по уголовному производству по статье декларирования недостоверной информации (ст. 366−2 УК Украины) о возможном сокрытии имущества должностным лицом одного из управлений налоговой службы в Ивано-Франковской области.

Сотрудники Бюро обнаружили в пользовании члена семьи чиновницы люксовое транспортное средство известной немецкой марки стоимостью более 2,7 млн ​​гривен. Автомобиль был оформлен на третьих лиц, однако собранные материалы свидетельствуют, что на самом деле им владеет и пользуется член семьи чиновницы.

При этом официальные доходы семьи чиновницы и третьего лица, по документу владеющего автомобилем, не позволяют приобрести такое транспортное средство.

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело мониторинг образа жизни семьи чиновницы и подтвердило наличие признаков необоснованности активов.

Работа по выявлению необоснованных доходов чиновников продолжается.

Україна Криминальна По материалам:

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