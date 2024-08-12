У руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили необоснованных активов более чем на 19 миллионов — Finance.ua
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У руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили необоснованных активов более чем на 19 миллионов

Криминал
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У руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили необоснованных активов более чем на 19 миллионов
У руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили необоснованных активов более чем на 19 миллионов, Фото: ДБР
Государственное бюро расследований обнаружило у начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа необоснованные активы более чем на 19 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По результатам проверки НАПК подтвердило наличие у чиновника необоснованных активов.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Сотрудники ГБР провели обыски по месту регистрации и проживания должностного лица и членов его семьи, а также обыски в помещениях и автомобилях, которые могут быть незаконно приобретенными активами.
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Были изъяты документы, а также зафиксированы сведения, которые могли быть использованы при проведении мониторинга образа жизни чиновника.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
НАПК подтверждено, что в течение 2020−2023 годов он, члены его семьи и связанные с ними физические лица по его поручению приобрели необоснованные активы на общую сумму 19 млн 313 тыс. гривен.
Среди этих незаконных активов:
  • два автомобиля премиум-класса. Один — 2023 года выпуска, стоимостью 9,4 млн гривен, другой — 2021 года выпуска, стоимостью 2,6 млн гривен
  • четыре квартиры в Ивано-Франковске совокупной стоимостью более 4 млн гривен
  • нежилое помещение в Ивано-Франковске стоимостью 3 млн гривен.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали замглавы Минэнерго на взятке в полмиллиона долларов. Кабинет Министров оперативно уволил подозреваемого Александра Хейла с должности замминистра энергетики.
По материалам:
Finance.ua
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