У руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили необоснованных активов более чем на 19 миллионов — Finance.ua

У руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили необоснованных активов более чем на 19 миллионов Сегодня 15:15 — Криминал

У руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили необоснованных активов более чем на 19 миллионов, Фото: ДБР

Государственное бюро расследований обнаружило у начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа необоснованные активы более чем на 19 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По результатам проверки НАПК подтвердило наличие у чиновника необоснованных активов.

Фото: ДБР

Сотрудники ГБР провели обыски по месту регистрации и проживания должностного лица и членов его семьи, а также обыски в помещениях и автомобилях, которые могут быть незаконно приобретенными активами.

Были изъяты документы, а также зафиксированы сведения, которые могли быть использованы при проведении мониторинга образа жизни чиновника.

Фото: ДБР

НАПК подтверждено, что в течение 2020−2023 годов он, члены его семьи и связанные с ними физические лица по его поручению приобрели необоснованные активы на общую сумму 19 млн 313 тыс. гривен.

Среди этих незаконных активов:

два автомобиля премиум-класса. Один — 2023 года выпуска, стоимостью 9,4 млн гривен, другой — 2021 года выпуска, стоимостью 2,6 млн гривен

четыре квартиры в Ивано-Франковске совокупной стоимостью более 4 млн гривен

нежилое помещение в Ивано-Франковске стоимостью 3 млн гривен.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали замглавы Минэнерго на взятке в полмиллиона долларов. Кабинет Министров оперативно уволил подозреваемого Александра Хейла с должности замминистра энергетики.

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