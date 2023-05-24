У полиции появилось еще одно основание для изъятия водительского удостоверения — Finance.ua

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У полиции появилось еще одно основание для изъятия водительского удостоверения

Технологии&Авто
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У полиции появилось еще одно основание для изъятия водительского удостоверения
У полиции появилось еще одно основание для изъятия водительского удостоверения
В Украине стала распространенной практика изъятия на месте остановки водительских прав из-за неуплаты алиментов.
Как стало известно, статьей 71 Закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что государственный исполнитель выносит постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортными средствами.
Это происходит при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.
Постановление об установлении временного ограничения в праве управления направляется должнику не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения. Вносится постановление в центральную базу сразу при его вынесении и становится доступным работникам полиции с момента внесения.
При остановке транспортного средства полицией в планшете инспектора освещается информация о наличии ограничения в праве управления, даже если постановление государственного исполнителя еще идет к водителю по почте.
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В таком случае правоохранитель обязан изъять водительские права и передать материалы в суд.
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По материалам:
MMR
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