У полиции появилось еще одно основание для изъятия водительского удостоверения — Finance.ua

У полиции появилось еще одно основание для изъятия водительского удостоверения Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

У полиции появилось еще одно основание для изъятия водительского удостоверения

В Украине стала распространенной практика изъятия на месте остановки водительских прав из-за неуплаты алиментов.

Как стало известно, статьей 71 Закона «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что государственный исполнитель выносит постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортными средствами.

Это происходит при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.

Постановление об установлении временного ограничения в праве управления направляется должнику не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения. Вносится постановление в центральную базу сразу при его вынесении и становится доступным работникам полиции с момента внесения.

При остановке транспортного средства полицией в планшете инспектора освещается информация о наличии ограничения в праве управления, даже если постановление государственного исполнителя еще идет к водителю по почте.

В таком случае правоохранитель обязан изъять водительские права и передать материалы в суд.

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MMR По материалам:

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