У пикапа Toyota Hilux появилась новая спецверсия Revo ROCCO Edition — Finance.ua

У пикапа Toyota Hilux появилась новая спецверсия Revo ROCCO Edition Сегодня 02:38 — Фондовый рынок

У пикапа Toyota Hilux появилась новая спецверсия Revo ROCCO Edition

В Японии стартовали продажи новой версии Toyota Hilux. Пикап с приставкой Revo ROCCO Edition отличается яркой внешностью и максимальной комплектацией. Новинка получила особую решетку радиатора с обрамлением из черного тисненого пластика и черных расширителей колесных арок. Также специздание отличается металлическими подножками и глянцево-черными 18,0-дюймовыми колесными легкосплавными дисками, обутыми в шины Dunlop Grandtrek AT с белым логотипом на ободе.

Лакокрасочное покрытие грузовой платформы, края бортов и наружная сторона задней стенки кабины защищены полимерными накладками. Еще одна «фишка» пикапа — декали ROCCO с графикой в ​​виде заснеженных горных пиков.

Кабина у Revo ROCCO Edition четырехдверная. Посадочных мест — пять. Под капотом стандартный 2,4-лировый турбодизель Toyota 2GD отдачей 148 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Привод — полный подключаемый.

В Японии Toyota Revo ROCCO Edition стоит от 33 500 долларов. Прием заказов на особый пикап уже объявлен. Первые клиенты получат свои автомобили в мае 2024 года.

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