У пикапа Toyota Hilux появилась новая спецверсия Revo ROCCO Edition — Finance.ua

У пикапа Toyota Hilux появилась новая спецверсия Revo ROCCO Edition
В Японии стартовали продажи новой версии Toyota Hilux. Пикап с приставкой Revo ROCCO Edition отличается яркой внешностью и максимальной комплектацией. Новинка получила особую решетку радиатора с обрамлением из черного тисненого пластика и черных расширителей колесных арок. Также специздание отличается металлическими подножками и глянцево-черными 18,0-дюймовыми колесными легкосплавными дисками, обутыми в шины Dunlop Grandtrek AT с белым логотипом на ободе.
Лакокрасочное покрытие грузовой платформы, края бортов и наружная сторона задней стенки кабины защищены полимерными накладками. Еще одна «фишка» пикапа — декали ROCCO с графикой в виде заснеженных горных пиков.
Кабина у Revo ROCCO Edition четырехдверная. Посадочных мест — пять. Под капотом стандартный 2,4-лировый турбодизель Toyota 2GD отдачей 148 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный подключаемый.
В Японии Toyota Revo ROCCO Edition стоит от 33 500 долларов. Прием заказов на особый пикап уже объявлен. Первые клиенты получат свои автомобили в мае 2024 года.
Поделиться новостью