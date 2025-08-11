У Пентагона есть 4 млрд долларов для Украины, но он до сих пор их не использовал — Finance.ua

У Пентагона есть 4 млрд долларов для Украины, но он до сих пор их не использовал Сегодня 09:37

НАТО активизирует давление на США с требованием усилить военную поддержку Украины. У Пентагона есть почти 4 миллиарда долларов финансирования, утвержденного Конгрессом в прошлом году и предназначенного для поставок оружия со складов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

CNN напомнил, что у Пентагона все еще есть почти 4 миллиарда долларов финансирования, которое Конгресс утвердил в прошлом году, для отправки оружия в Украину непосредственно со складов США.

Один из источников издания сообщает, что некоторые союзники по НАТО, включая Британию, призывают США использовать эти полномочия, чтобы оказывать большее давление на российского диктатора владимира путина. Более того, они даже предложили возместить США расходы на это.

С этой целью главы Сенатского комитета по вооруженным силам и Сенатского комитета по международным отношениям, сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Джим Риш, на прошлой неделе подали законопроект, предусматривающий создание фонда Министерства финансов США, в который союзники могли бы вносить деньги для компенсации стоимости военного оборудования, переданного Украине.

Однако другой источник, осведомленный в этом вопросе, отметил, что Пентагон, скорее всего, позволит закончиться сроку действия полномочий на финансирование в размере 4 миллиардов долларов.

Помощь от США

Отметим, что с прошлого года у Министерства обороны есть около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои запасы для отправки военной техники в Киев.

