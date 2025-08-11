У Пентагона есть 4 млрд долларов для Украины, но он до сих пор их не использовал — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У Пентагона есть 4 млрд долларов для Украины, но он до сих пор их не использовал

16
У Пентагона есть 4 млрд долларов для Украины, но он до сих пор их не использовал
У Пентагона есть 4 млрд долларов для Украины, но он до сих пор их не использовал
НАТО активизирует давление на США с требованием усилить военную поддержку Украины. У Пентагона есть почти 4 миллиарда долларов финансирования, утвержденного Конгрессом в прошлом году и предназначенного для поставок оружия со складов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
CNN напомнил, что у Пентагона все еще есть почти 4 миллиарда долларов финансирования, которое Конгресс утвердил в прошлом году, для отправки оружия в Украину непосредственно со складов США.
Один из источников издания сообщает, что некоторые союзники по НАТО, включая Британию, призывают США использовать эти полномочия, чтобы оказывать большее давление на российского диктатора владимира путина. Более того, они даже предложили возместить США расходы на это.
С этой целью главы Сенатского комитета по вооруженным силам и Сенатского комитета по международным отношениям, сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Джим Риш, на прошлой неделе подали законопроект, предусматривающий создание фонда Министерства финансов США, в который союзники могли бы вносить деньги для компенсации стоимости военного оборудования, переданного Украине.
Однако другой источник, осведомленный в этом вопросе, отметил, что Пентагон, скорее всего, позволит закончиться сроку действия полномочий на финансирование в размере 4 миллиардов долларов.

Помощь от США

Отметим, что с прошлого года у Министерства обороны есть около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои запасы для отправки военной техники в Киев.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems