Каллас созывает срочное совещание глав МИД стран ЕС перед встречей путина и Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каллас созывает срочное совещание глав МИД стран ЕС перед встречей путина и Трампа

1
Каллас созывает срочное совещание глав МИД стран ЕС перед встречей путина и Трампа
Каллас созывает срочное совещание глав МИД стран ЕС перед встречей путина и Трампа
В воскресенье глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что любое потенциальное американо-российское соглашение должно включать Украину и ЕС, и созвала в понедельник встречу министров иностранных дел, чтобы обсудить дальнейшие шаги, пишет euronews.
«У США есть возможность заставить россию вести серьёзные переговоры. Любая сделка между США и россией должна включать Украину и ЕС, потому что это вопрос безопасности Украины и всей Европы», —
сказала Каллас.

Встреча состоится во второй половине дня в понедельник, и, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, министры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в секторе Газа.
Каллас отметила, что международное право определяёт «чётко: все временно оккупированные территории принадлежат Украине», и предупредила, что урегулирование путём переговоров не должно создавать почву для дальнейшей агрессии против Украины, трансатлантического альянса или Европы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems