Каллас созывает срочное совещание глав МИД стран ЕС перед встречей путина и Трампа — Finance.ua

Каллас созывает срочное совещание глав МИД стран ЕС перед встречей путина и Трампа Сегодня 12:12

В воскресенье глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что любое потенциальное американо-российское соглашение должно включать Украину и ЕС, и созвала в понедельник встречу министров иностранных дел, чтобы обсудить дальнейшие шаги, пишет euronews.

«У США есть возможность заставить россию вести серьёзные переговоры. Любая сделка между США и россией должна включать Украину и ЕС, потому что это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — сказала Каллас.

Встреча состоится во второй половине дня в понедельник, и, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, министры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

Каллас отметила, что международное право определяёт «чётко: все временно оккупированные территории принадлежат Украине», и предупредила, что урегулирование путём переговоров не должно создавать почву для дальнейшей агрессии против Украины, трансатлантического альянса или Европы.

