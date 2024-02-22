У нас есть только план А: поддержка Украины, — Мишель Сегодня 15:20

У Европейского Союза есть только план А. Он заключается в полной поддержке Украины в войне с россией.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Corriere della Sera.

«Есть только план А: поддержка Украины. Политическая поддержка, которая означает расширение. Но также привлечение Глобального Юга, объяснение того, что-то, что делает россия, крайне опасно для стабильности мира. Это означает финансовую поддержку», — заявил он, отвечая о следующих шагах ЕС в помощи Украине.

Мишель подчеркнул, что ЕС также работает над попыткой использовать замороженные российские активы.

«Военная поддержка в краткосрочной перспективе с помощью Европейского мирного фонда, поощряя европейскую промышленность производить больше и поддерживать мирные усилия Зеленского. А затем убедить наших союзников присоединиться к нашим текущим целям. Вот почему обязательства США чрезвычайно важны», — добавил он.

Глава Совета ЕС подчеркнул, что Брюссель сделал все, что смог.

«Пока мы сделали все, что могли — максимум, учитывая европейский проект: мы не одно правительство, не один парламент, не одна централизованная власть, а 27 демократий», — заявил он

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