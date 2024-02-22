У нас есть только план А: поддержка Украины, — Мишель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У нас есть только план А: поддержка Украины, — Мишель

9
У Европейского Союза есть только план А. Он заключается в полной поддержке Украины в войне с россией.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Corriere della Sera.
«Есть только план А: поддержка Украины. Политическая поддержка, которая означает расширение. Но также привлечение Глобального Юга, объяснение того, что-то, что делает россия, крайне опасно для стабильности мира. Это означает финансовую поддержку», — заявил он, отвечая о следующих шагах ЕС в помощи Украине.
Мишель подчеркнул, что ЕС также работает над попыткой использовать замороженные российские активы.
«Военная поддержка в краткосрочной перспективе с помощью Европейского мирного фонда, поощряя европейскую промышленность производить больше и поддерживать мирные усилия Зеленского. А затем убедить наших союзников присоединиться к нашим текущим целям. Вот почему обязательства США чрезвычайно важны», — добавил он.
Глава Совета ЕС подчеркнул, что Брюссель сделал все, что смог.
«Пока мы сделали все, что могли — максимум, учитывая европейский проект: мы не одно правительство, не один парламент, не одна централизованная власть, а 27 демократий», — заявил он
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.