У лоукостера Wizz Air появились новые скидки для пассажиров — Finance.ua
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У лоукостера Wizz Air появились новые скидки для пассажиров

Фондовый рынок
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Лоукостер Wizz Air начал предоставлять пассажирам новые скидки на борту самолетов.
Теперь путешественники могут получить ваучеры, позволяющие по сниженной цене купить товары в бортовом магазине WIZZ Boutique или еду WIZZ Café.
Для получения скидок необходимо зарегистрироваться в WIZZ Discount Club Light. Эта процедура бесплатная и не предусматривает на данный момент абонплату или другие платежи. Для регистрации в WIZZ Discount Club Light необходимо войти в профиль на сайте Wizz Air и внизу страницы подтвердить вступление в клуб.
Для членов платного клуба скидок WIZZ Discount Club участие в WIZZ Discount Club Light подключается автоматически.
Чтобы получить скидку на товары и еду на борту самолета Wizz Air, необходимо скачать приложение авиакомпании для мобильного телефона, авторизироваться в нем и выбрать раздел My Discounts (Мои скидки). Там система сгенерирует ваучер на скидку.
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По материалам:
Avianews.com
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