У лоукостера Wizz Air появились новые скидки для пассажиров — Finance.ua

У лоукостера Wizz Air появились новые скидки для пассажиров Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

Лоукостер Wizz Air начал предоставлять пассажирам новые скидки на борту самолетов.

Теперь путешественники могут получить ваучеры, позволяющие по сниженной цене купить товары в бортовом магазине WIZZ Boutique или еду WIZZ Café.

Для получения скидок необходимо зарегистрироваться в WIZZ Discount Club Light. Эта процедура бесплатная и не предусматривает на данный момент абонплату или другие платежи. Для регистрации в WIZZ Discount Club Light необходимо войти в профиль на сайте Wizz Air и внизу страницы подтвердить вступление в клуб.

Для членов платного клуба скидок WIZZ Discount Club участие в WIZZ Discount Club Light подключается автоматически.

Чтобы получить скидку на товары и еду на борту самолета Wizz Air, необходимо скачать приложение авиакомпании для мобильного телефона, авторизироваться в нем и выбрать раздел My Discounts (Мои скидки). Там система сгенерирует ваучер на скидку.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.