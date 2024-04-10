У Китая экономические проблемы: агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу — Finance.ua

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У Китая экономические проблемы: агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу

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У Китая экономические проблемы: агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу
У Китая экономические проблемы: агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по кредитному рейтингу Китая до негативного, сославшись на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с растущей неопределенностью в переходе к новым моделям роста.
Об этом сообщает Reuters.
Снижение рейтинга произошло по аналогичному шагу Moody’s в декабре и произошло на фоне того, что Пекин активизирует усилия по стимулированию слабого восстановления после Covid с помощью бюджетной и монетарной поддержки.
«Пересмотр прогноза Fitch отражает более сложную ситуацию в государственных финансах Китая, связанную с двойным ударом посредством замедления роста и увеличения долга», — сказал Гэри Нг, старший экономист Natixis Asia-Pacific. По его словам, это не означает, что Китай в ближайшее время объявит дефолт.
Хотя агентство снизило прогноз рейтингов со «стабильного» до «негативного», указывая на то, что снижение рейтинга возможно в среднесрочной перспективе, агентство подтвердило рейтинг Китая на уровне «A+».
S&P, другое крупное глобальное рейтинговое агентство, также предоставило Китаю рейтинг A+, что эквивалентно рейтингу Moody’s A1.
Fitch прогнозирует, что экономический рост Китая замедлится до 4,5% в 2024 году с 5,2% в прошлом году, тогда как Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Китая вырастет на 4,6% в текущем году.

Проблемы с долгом Китая

Согласно отчету Национального института финансов и развития (NIFD), в январе соотношение долга Китая к ВВП выросло до нового рекорда в 287,8% в 2023 году, что на 13,5 процентных пункта выше, чем годом ранее.
Министерство финансов Китая заявило после решения Fitch, что сожалеет о рейтинговом решении, пообещав принять меры по предотвращению и устранению рисков, связанных с долгом местных органов власти.
В декабре Moody’s предупредило о снижении кредитного рейтинга Китая, сославшись на расходы по спасению местных органов власти и государственных компаний, а также борьбу с кризисом недвижимости.
Напомним, в 2023 году китайская Evergrande Group, некогда второй по величине застройщик в стране, объявила о банкротстве. Фирма с самым большим долгом в мире объявила дефолт в 2021 году, что спровоцировало масштабный кризис в экономике Китая, последствия которого ощущаются.
По материалам:
РБК-Україна
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