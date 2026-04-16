У «Киев Цифровой» появилась карта ремонтов дорог

Каждая отметка на карте содержит подробную карту с датами начала и завершения работ
В мобильном приложении «Киев Цифровой» появился новый сервис — «Карта ремонтов и перекрытий». Он позволяет проверять ситуацию на дорогах и планировать поездки.
Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Функционал сервиса

«Мы системно развиваем цифровые сервисы города, чтобы они были максимально практичны в повседневной жизни. Карта ремонтов и перекрытий — это об удобстве и предсказуемости передвижения по столице. Пользователь получает актуальную информацию в одном месте и может лучше планировать свой маршрут без лишних задержек», — отметила директор Департамента Виктория Ицкович.
По ее словам, на карте доступна информация об актуальных перекрытиях, запланированных ремонтах, а также участках, где движение уже возобновлено.
Читайте также
В настоящее время сервис содержит данные о работах, выполняемых подразделениями Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Информацию добавляют и обновляют подчиненные Департамента предприятия — в частности, УК «Киевавтодор» и дорожно-эксплуатационные предприятия. Они оперативно сообщают о ремонтах, перекрытиях и возобновлении движения.

Дополнительные возможности

Каждая отметка на карте содержит подробную карту с датами начала и завершения работ и кратким описанием подрядной организации.
Кроме этого, пользователи могут сразу оставить обращение в городские службы о перекрытии через контактный центр 1551.
Сервис интегрирован в раздел «Карты», чтобы при планировании маршрутов вся необходимая информация была доступна в одном месте. Для получения оперативных уведомлений о наибольших перекрытиях пользователям достаточно подключить функцию «Новости для водителей» в настройках.
Обновление уже доступно всем пользователям приложения.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
