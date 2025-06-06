У каких электромобилей реальный запас хода больше паспортного (исследования) — Finance.ua

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У каких электромобилей реальный запас хода больше паспортного (исследования)

Технологии&Авто
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У каких электромобилей реальный запас хода больше паспортного (исследования)
У каких электромобилей реальный запас хода больше паспортного (исследования)
Обычно запас хода электромобилей в реальных условиях меньше паспортного. Впрочем, есть модели, способные проехать на одной зарядке больше, чем указал их производитель.
Об этом сообщается на сайте Consumer Reports.
Издание, специализирующееся на потребительских исследованиях, протестировало за последние годы три десятка электрокаров. Всех их пытались испытывать в одинаковых условиях — на трассе на скорости 112 км/ч. Тесты проходили в теплую погоду, а климат-контроль настраивали на температуру 22 градуса.

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Почти половина из испытанных электрокаров в реальных условиях показала запас хода меньше паспортного. Впрочем, некоторые модели приятно удивили.
Mercedes EQE в тесте проехал на 104 км больше, чем заявлено в его характеристиках
Mercedes EQE в тесте проехал на 104 км больше, чем заявлено в его характеристиках
К примеру, Mercedes EQE 350 на тесте проехал 534 км, хотя его паспортный запас хода по циклу ЭРА — 430 км. Разница составила более 100 км.
У каких электромобилей реальный запас хода больше паспортного (исследования)
Заявленный запас хода BMW iX составляет 497 км, однако электрокроссовер смог преодолеть 595 км. А BMW i4 проехал 537 км, хотя его паспортный показатель — 430 км.
BMW iX превзошел паспортный запас хода на 98 км
BMW iX превзошел паспортный запас хода на 98 км
В общем, паспортный запас хода превысили 12 электрокаров и среди них преобладают модели Mercedes-Benz и BMW. Также хорошо себя проявили отдельные электромобили Acura, Cadillac, Hyundai, Genesis и Kia.
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По материалам:
Фокус
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