У Facebook Reels появились новые возможности с акцентом на видео — Finance.ua
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У Facebook Reels появились новые возможности с акцентом на видео

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Meta объявила о внесении изменений в функционал Facebook Reels. В частности, речь идет об увеличении продолжительности видео до 90 секунд, добавлении готовых видео из воспоминаний и функции Grooves, которая позволяет автоматически синхронизировать видео с ритмом песни, пишет mediasat.
Обновленный функционал также содержит шаблоны, позволяющие пользователям создавать Reels с использованием популярных стилей и форматов видео. При этом функция Grooves позволяет выравнивать и синхронизировать видео с музыкальным ритмом с помощью технологии визуального ритма.
К инструментам редактирования видео были добавлены такие возможности, как добавление текста, наклеек и эффектов. Также появилась возможность объединять воспоминания в микс и делиться им через специальное окно Memories.
Обновление функционала — часть стратегии Meta по конкурированию с другими платформами, включая TikTok, Snapchat и YouTube. Компания вкладывает значительные средства в развитие Reels и других видеопродуктов, поскольку считает видео ключевым фактором привлечения пользователей на свои платформы. За последний год количество Reels на платформах Facebook и Instagram выросло более чем вдвое.
Отметим, что эти функции сначала появились в Instagram, предположительно как экспериментальный тест перед их внедрением на платформе Facebook. Однако теперь пользователи смогут использовать их в обеих социальных сетях, что обеспечит более гибкий и удобный опыт пользователей.
По материалам:
Finance.ua
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