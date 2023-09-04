У «Дії» появились новые услуги для семей с детьми — Finance.ua

У «Дії» появились новые услуги для семей с детьми Сегодня 16:00 — Казна и Политика

У «Дії» появились новые услуги для семей с детьми

На портале «Дія» стали доступны еще четыре социальных пособия для семей с детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Раньше для получения этих пособий необходимо было обращаться в органы социальной защиты населения и подавать документы лично. Теперь это можно делать дистанционно на портале «Дія», поскольку информация автоматически подтягивается из реестра. Назначение пособия происходит в течение 10 дней с момента обращения.

«Если раньше для получения соцуслуг нужно было собирать множество бумаг, ходить в госорганы и стоять в очередях, то сейчас получить необходимые сервисы можно в „Дії“. Теперь на портале доступны еще четыре услуги для семей с детьми, которые позволят получить пособие от государства в несколько кликов», — сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что автоматизация процессов значительно упрощает процедуру получения пособий и делает невозможными ошибки в заявлениях, что ранее было причиной повторных визитов в государственные органы для подачи новых заявлений.

Теперь в «Дії» доступны следующие 4 вида пособия для семей с детьми:

пособие при усыновлении ребенка — для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

пособие на детей, больных тяжелыми заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность;

пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которое назначается все время инвалидности;

пособие на ребенка одинокой матери или отцу — для одиноких усыновителей или одиноких матерей или родителей, не состоящих в браке.

«Для родителей, усыновивших ребенка, тех, кто ухаживает за больным ребенком, людей и детей с инвалидностью оформить пособие теперь можно будет быстрее и комфортнее. Не нужно собирать документы, приносить их, выстаивать очереди, повторно писать заявления. Достаточно — подключение к интернету. Это особенно важно для этих людей», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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УНІАН По материалам:

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