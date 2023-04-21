У Чехии нет претензий к качеству украинского зерна и мяса, запрета на импорт не будет — Минсельхоз Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Проверки чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц из Украины не выявили ни одного несоответствующего образца, поэтому у Чехии нет оснований для запрета импорта сельхозпродуктов из Украины, сообщил министр сельского хозяйства страны Зденек Некула.

Каждый образец импортируемых в Чехию продуктов питания анализируют наличие более 400 остатков действующих веществ. В большинстве своем это тесты на наличие микотоксинов или остатков пестицидов, также все образцы проверяют на наличие тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий, пишет издание Ceske Noviny.

Министерство сельского хозяйства Чехии заявило, что интенсивные проверки будут продолжаться и будут сосредоточены также на молочных продуктах.

Некула также отметил, что Чехия полностью обеспечивает себя зерновыми и экспортирует большую часть своей продукции. В прошлом году, по его словам, Чехия произвела 160% своих внутренних потребностей в зерне.

Напомним, Польша запретила импорт ряда сельхозтоваров из Украины, но открывает транзит в ночь с 20 на 21 апреля. Румыния не запрещает транзит, но существенно расширила список запрещенных к импорту товаров из Украины, в том числе до 25 позиций, важнейшими из которых являются зерновые, семена рапса и подсолнечника, мука, растительное масло, мед и некоторые мясные продукты. Словакия запретила переработку импортируемого из Украины зерна.

В ближайшее время в Брюсселе будут продолжаться переговоры представителей пяти стран ЕС и заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, на которых, как ожидается, будет расширен и согласован список запрещенных к импорту сельхозтоваров из Украины.

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