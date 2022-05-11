У банков есть избыток «свободных средств», поэтому ставки по депозитам снижены — эксперт — Finance.ua
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У банков есть избыток «свободных средств», поэтому ставки по депозитам снижены — эксперт

Сегодня 13:30Кредит&Депозит
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Ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз считает, что банки сейчас достаточно наполнены финансами, поэтому средства от населения в виде депозитов не являются критически необходимыми.
Он отметил, что банки с осторожностью подходят к кредитованию населения во время военного положения, поэтому за счет этих финансов они закрывают свои потребности. Необходимости в средствах людей нет, поэтому ставка по депозитам снижается.
«Конечно же, для населения это не слишком приятно, поскольку растет инфляция», — добавил Дубогрыз. Также он подчеркнул, что, несмотря на изменения ставок по депозитам, людям не следует волноваться по поводу потери средств, которые они вложили в банки. «Президент подписал закон о полном гарантировании вкладов физических лиц, поэтому у населения нет риска потерять средства, которые они положили на депозиты», — сказал он.
  • В апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а к концу года инфляция может превысить 20%.
  • Экономика Украины может восстановиться после падения на треть в этом году и на 25% в следующем при условии, если будут приложены масштабные усилия для ее восстановления.
Кстати, можно сделать свой депозит более выгодным, воспользовавшись программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам: Espreso.tv
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