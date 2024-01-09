У Аэрофлота сломался восьмой самолет за 5 недель — Finance.ua
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У Аэрофлота сломался восьмой самолет за 5 недель

Мир
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Около 400 пассажиров рейса Пхукет-Москва продолжают оставаться в Таиланде из-за поломки самолета российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует соответствующее видео.
В «Аэрофлоте» заявляют, что рейс отложен более чем на сутки из-за неисправности самолета Boeing 777−300ER. Авиакомпания обещает вскоре привезти необходимые запчасти на Пхукет.
Как известно, предыдущая поломка самолета «Аэрофлота» произошла 28 декабря в Дубае — компания 14 часов меняла колесо. С начала декабря 2023 г. произошло еще шесть инцидентов с самолетами крупнейшего авиаперевозчика рф.
Так, 1 декабря Airbus A321 компании приземлился в аэропорту «Пулково» из-за проблемы системы кондиционирования воздуха. В этот же день Boeing 737 совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за падения давления стойки шасси.
2 декабря Airbus A321 авиаперевозчика аварийно сел в аэропорту «Шереметьево» после отказа левого двигателя. А 6 декабря на борту Boeing-777 в результате замыкания произошло задымление.
12 декабря Boeing перевозчика, летевшего из Красноярска в Пхукет, дважды не смог вылететь из аэропорта из-за неисправности. Впоследствии, 18 декабря, пассажирский Boeing 737, вылетевший из Москвы в Ереван, совершил экстренную посадку в «Шереметьево». Пилот решил вернуться в точку вылета из-за отказа передней стойки шасси.
По материалам:
УНІАН
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