Тюнинговая компания Alpina больше не будет выпускать модернизированную «семерку» BMW — Finance.ua

Тюнинговая компания Alpina больше не будет выпускать модернизированную «семерку» BMW Вчера 23:22 — Технологии&Авто

Тюнинговая компания Alpina больше не будет выпускать модернизированную «семерку» BMW

Баварская тюнинговая компания Alpina заявила о прекращении выпуска модернизированных роскошных седанов на базе BMW 7 Series G12.

BMW 7 Series в кузове G11/G12 появилась в 2016 году, а компания Alpina начала выпускать тюнингованные версии этого авто в 2017 году.

Новым седьмым поколением «семерки» станет кузов G70, в котором будут доступны два бензиновых мотора, один дизельный, гибридная версия, а также полностью электрический вариант i7.

G70 выходит на рынок в 2023 году, и в компании Alpina заявили, что текущее поколение G12 стало последним, в пределах которого ателье выпускало свои тюнингованные версии.

Последняя Alpina B7 выходила с 4,4-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 600 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента.

В отличие от оригинальной BMW 750Li, Alpina B7 получила модифицированные турбонагнетатели для повышенного давления наддува, высокопрочные поршни MAHLE, новые свечи зажигания NGK, усиленный теплообменник и систему охлаждения с дополнительными масляными и водяными радиаторами, уникальную выхлопную систему из нержавеющей стали.

8-ступенчатую автоматическую коробку ZF в этом автомобиле перепрограммировали для более быстрого переключения передач.

Alpina B7 ускоряется с нуля до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 330 км/ч.

Заводская версия BMW 750Li с таким же двигателем в основе набирает первую сотню за 4,1 секунды.

НВ По материалам:

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