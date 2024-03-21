Тысячи украинских беженцев в Чехии остаются в плохом жилье — Finance.ua

Тысячи украинских беженцев в Чехии остаются в плохом жилье Сегодня 17:32 — Личные финансы

Жилье в Чехии остается одним из наиболее актуальных вопросов для украинских беженцев. Более 20 тысяч человек продолжают жить в коллективных центрах, нередко в плохих условиях.

Почему сложилась такая ситуация и что мешает беженцам переехать в независимое жилье, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на radiosvoboda.org

В коллективных центрах проживают почти 26 тысяч беженцев

В чешском офисе Международной организации по миграции совместно с Министерством регионального развития работают над долгосрочным решением жилищных проблем украинцев. Они представили исследования и первые результаты проекта обеспечения беженцев жильем, финансируемого правительством Японии.

В Чехии находятся более 385 тысяч украинских беженцев. С начала войны Япония выделила 1 млн 370 тысяч долларов на безопасное размещение и системное перемещение украинцев под эгидой МОМ в Чехии.

В 2022 году в коллективных центрах или кризисных жилищах жили 24% беженцев, свидетельствуют данные исследования общественной организации PAQ Research. В прошлом году ситуация стала улучшаться. Все больше украинцев находят работу и переезжают в арендуемое долгосрочное жилье.

Но на сегодняшний день почти 26 тысяч украинских беженцев проживают в коллективных помещениях, общежитиях или хостелах низкого качества, свидетельствуют исследования МОМ и данные Минрегионов. До лета 2023 Чехия привлекла для этого около 7,5 тысяч зданий по всей стране и полностью оплачивает проживание украинцев в помещениях такого типа.

Большинство коллективных центров для украинских беженцев — в сельской местности с населением менее 25 тысяч человек. Это влияет на уровень медицины и социальных услуг. Удаленность таких общежитий от городов не способствует интеграции украинцев в чешское общество.

«Если ты уже живешь в таком коллективном центре в отдаленном районе, тебе очень тяжело переехать куда-нибудь, найти квартиру и новые возможности. Люди полагаются на социальное сообщество», — обращает внимание Петр Чап.

Люди не переезжают из-за финансовых трудностей

Около 60% украинских беженцев живут за чертой бедности, отмечают в МОМ. Одна из основных причин, почему люди до сих пор не переехали в стандартное жилье — финансовые затруднения.

Также пребывание украинцев в коллективных центрах выгодно их владельцам, рассказывает Петр Чап. За одно койкоместо для беженца Чехия выделяла 420 евро. За компактную комнату для матери и двоих детей владелец получал более 1200 евро в месяц.

В настоящее время 100 тысяч беженцев до сих пор получают гуманитарную помощь от чешского правительства. По данным МОМ, в самом тяжелом положении — родители-одиночки с двумя или более детьми. В организации говорят, что поддержка украинцев, живущих за чертой бедности, станет одним из вызовов для Чехии в этом году.

На сегодняшний день МОМ работает в 33 коллективных центрах в рамках поддержки беженцев. Организация пытается договориться с правительством о продолжении их работы как коллективных центров на более длительный период.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.