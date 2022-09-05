Twitter запускает возможность редактирования твитов для платных подписчиков — Finance.ua
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Twitter запускает возможность редактирования твитов для платных подписчиков

Технологии&Авто
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Twitter запускает возможность редактирования твитов для платных подписчиков
Twitter запускает возможность редактирования твитов для платных подписчиков
Компания Twitter Inc. впервые запускает кнопку редактирования после многих лет споров как внутри компании, так и за ее пределами. Функцией смогут воспользоваться пользователи Twitter Blue.
Об этом пишет Bloomberg.
Функция редактирования в скором времени будет доступна пользователям, которые платят $4,99 в месяц за подписку на Twitter Blue.
«Редактировать твит» — так называется эта функция, которая позволит пользователям вносить изменения в свой твит в течение 30 минут после его первоначальной публикации. Отредактированные твиты будут иметь метку, а другие пользователи соцсети смогут щелкнуть по метке для просмотра предыдущих версий сообщения.
Компания специально тестирует кнопку редактирования с небольшой группой пользователей в надежде быстро решить возможные проблемы, говорится в сообщении компании.
Клавиша редактирования появится у пользователей Twitter Blue в ближайшие недели.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году компания Twitter запустила платную подписку для пользователей. Услуга называется Twitter Blue, тогда цена подписки на Twitter Blue в Великобритании составляла £2,49, а в США $2,99. Twitter Blue включает в себя функцию «отменить твит». Также есть «режим чтения», чтобы облегчить чтение длинных цепочек;
  • подписчики также смогут изменить цвет приложения Twitter, который по умолчанию синий. Другие доступные варианты — желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый;
  • также пользователи могут сохранить твиты в закладки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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