Twitter запускает возможность редактирования твитов для платных подписчиков — Finance.ua

Twitter запускает возможность редактирования твитов для платных подписчиков 05.09.2022, 00:14 — Технологии&Авто

Twitter запускает возможность редактирования твитов для платных подписчиков

Компания Twitter Inc. впервые запускает кнопку редактирования после многих лет споров как внутри компании, так и за ее пределами. Функцией смогут воспользоваться пользователи Twitter Blue.

Об этом пишет Bloomberg

Функция редактирования в скором времени будет доступна пользователям, которые платят $4,99 в месяц за подписку на Twitter Blue.

«Редактировать твит» — так называется эта функция, которая позволит пользователям вносить изменения в свой твит в течение 30 минут после его первоначальной публикации. Отредактированные твиты будут иметь метку, а другие пользователи соцсети смогут щелкнуть по метке для просмотра предыдущих версий сообщения.

Компания специально тестирует кнопку редактирования с небольшой группой пользователей в надежде быстро решить возможные проблемы, говорится в сообщении компании.

Клавиша редактирования появится у пользователей Twitter Blue в ближайшие недели.

Справка Finance.ua:

В 2021 году компания Twitter запустила платную подписку для пользователей. Услуга называется Twitter Blue, тогда цена подписки на Twitter Blue в Великобритании составляла £2,49, а в США $2,99. Twitter Blue включает в себя функцию «отменить твит». Также есть «режим чтения», чтобы облегчить чтение длинных цепочек;

подписчики также смогут изменить цвет приложения Twitter, который по умолчанию синий. Другие доступные варианты — желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и зеленый;

также пользователи могут сохранить твиты в закладки.

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