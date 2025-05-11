Какие браузеры наиболее популярны в мире 11.05.2025, 02:09 — Технологии&Авто

Какие браузеры наиболее популярны в мире

Ситуация на глобальном рынке операционных систем не статична, что следует из свежего отчета StatCounter, где Windows 11 сократила отрыв от «десятки» до 10%, чего не скажешь о мировом рынке браузеров, где наблюдается застой.

Об этом пишет Neowin.

По итогам апреля пятерка самых популярных настольных браузеров выглядит так:

Google Chrome — 65,03%;

Microsoft Edge — 13,29%;

Safari — 7,95%;

Mozilla Firefox — 6,14%;

Opera — 3,04%.

По всей видимости, Chrome остается безоговорочным лидером среди пользователей. Ближайший преследователь, Microsoft Edge, являющийся браузером по умолчанию в Windows 10 и 11, за год набрал всего 0.32% и, похоже, навсегда застрял со своей долей рынка в 13% по всему миру.

В некоторых странах дела у Microsoft Edge обстоят получше, в частности в Украине, хотя доли в 19,76% по-прежнему не хватает, чтобы хотя бы приблизиться к показателю Chrome, составившему 56,82%.

На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится около 90%. При этом Chrome опережает браузер Apple с достаточно большим отрывом.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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УНІАН По материалам:

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