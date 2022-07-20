Twitter выиграл первый раунд судебного слушания по делу против Илона Маска — Finance.ua
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Twitter выиграл первый раунд судебного слушания по делу против Илона Маска

Финтех и Карты
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Twitter выиграл первый раунд судебного слушания по делу против Илона Маска
Twitter выиграл первый раунд судебного слушания по делу против Илона Маска
Представители социальной сети Twitter выиграли первый раунд судебного слушания по делу против миллиардера Илона Маска, отказавшегося от сделки по покупке соцсети.
Судья Каталин МакКормик по делу Твиттера и Илона Маска приняла решение назначить судебное слушание на октябрь 2022 года. Это можно назвать выигрышем первого раунда суда для представителей соцсети, ведь раньше они подавали запрос для назначения слушания на начало осени. Очевидно, СЕО Tesla недоволен таким решением — Илон Маск пытался перенести начало судебного процесса на февраль 2023 года. По словам адвокатов предпринимателя, представители Твиттера хотят добиться продажи «со скоростью света», чтобы скрыть правду о количестве фейковых аккаунтов.
Напомним, несколькими днями ранее приближенные к судье Каталин МакКормик люди рассказали, что она может вынести приговор не в пользу короля Dogecoin. Все потому, что МакКормик «чрезвычайно принципиальный судья и не мирится с тем, когда кто-то хочет выйти из законной сделки». Учитывая такие утверждения о судье и решение о переносе судебного слушания на октябрь, есть все основания ожидать, что после периода конфронтации между представителями Твиттера и Илоном Маском дело завершится «потерей» $44 миллионов для Маска и приобретением Твиттера.
По материалам:
noworries
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