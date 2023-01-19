Twitter сравнял цену подписки Blue на Android и iOS до 11 долларов в месяц — Finance.ua
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Twitter сравнял цену подписки Blue на Android и iOS до 11 долларов в месяц

Личные финансы
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Twitter сравнял цену подписки Blue на Android и iOS до 11 долларов в месяц
Twitter сравнял цену подписки Blue на Android и iOS до 11 долларов в месяц
Twitter заявил, что подписка на Twitter Blue для Android будет стоить 11 долларов в месяц — столько же, как и для подписчиков на iOS, при этом предлагая более дешевый годовой план для веб-пользователей по сравнению с ежемесячными платежами.
Об этом пишет Reuters.
Таким образом, синяя галочка — ранее бесплатная для проверенных аккаунтов политиков, известных личностей, журналистов и других общественных деятелей — теперь будет открыта для всех, кто готов платить.
«В прошлом году эта функция была внедрена, чтобы помочь Twitter увеличить доходы, поскольку владелец компании Илон Маск борется за удержание рекламодателей. Пользователи Android смогут приобрести ежемесячную подписку Twitter Blue за $11, такую же цену, как и для пользователей iOS от Apple. пользователей Android, вероятно, компенсирует плату, взимаемую магазином Google Play Store для Android, подобно App Store для Apple», — пишет агентство.

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Годовой план подписки на Blue, доступный только в Интернете, стоит $84.
Скидка для веб-пользователей будет доступна в таких странах как США, Канада, Великобритания, Япония, Новая Зеландия и Австралия, сообщили в Twitter.
Ранее в декабре Маск добавил, что основная синяя галочка Twitter будет вдвое меньше рекламы, а к следующему году платформа предложит более высокий уровень без рекламы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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