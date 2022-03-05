Туры для россиян подорожали на 80% — Finance.ua

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Туры для россиян подорожали на 80%

Сегодня 11:45Мир
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Цены на туры в пока открытые для россиян страны резко выросли из-за ослабления рубля к доллару и евро.
Как сообщает Интерфакс, по данным профильной ассоциации, отдых в Турции уже стал на 80% дороже, а в Египте — на 65%.
"Главная причина роста цен — падение курса рубля к мировым валютам. Туроператоры платят гостиницам в евро в Турции и долларах в Египте.
Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в гостинице 3* и страхование, составил 73 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, «все включено». На двоих. 3 марта такой тур стоил уже как минимум 127 тыс. Цены на доступные предложения выросли более чем на 80%", — отмечают в ассоциации.
Отдых в отелях 4 и 5* с системой «все включено» в Турции теперь стоит от 177,5 тыс. рублей и от 180 тыс. рублей соответственно.
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Тур в Египет с размещением в отеле 3* в конце февраля можно было купить за 81 тыс рублей на двоих, а на ближайшие дни он стоит уже от 134 тыс. рублей на двоих. Рост цен составил 65%.
При этом в ассоциации подчеркивают, что так называемых «горячих туров», как в направлении Турции, так и в направлении Египта в нынешних условиях ждать не стоит.
По материалам: Економічна Правда
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