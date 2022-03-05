Дырявые санкции: россияне продолжают пользоваться банковскими картами Visa и Mastercard — Finance.ua

Дырявые санкции: россияне продолжают пользоваться банковскими картами Visa и Mastercard

Сегодня 10:02 — Финтех и Карты

Дырявые санкции: россияне продолжают пользоваться банковскими картами Visa и Mastercard

Первого марта от американских платежных систем Visa и Mastercard пришли громкие новости по поводу российского агрессора.

Visa и Mastercard Inc заблокировали несколько российских банков в своей сети. Они соблюдали правительственные санкции, введенные в связи с вторжением России в Украину. В частности, эти санкции коснулись таких крупных игроков как Сбербанк и ВТБ (российского и белорусского).

Что это значит? То есть российские клиенты российских банков теперь по идее не смогут использовать свои карты за рубежом и не смогут покупать товары и услуги в онлайн-сторах.

Решение платежных систем последовало сразу после того, как ряд российских банков были отключены от SWIFT: Открытие, «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк Россия», «Совкомбанк», «ВНЕШЭКОНОМБАНК» (ВЭБ) и ВТБ БАНК.

Санкции дырявые?

Как выяснило издание dev.ua , американские санкции пока не работают в полной мере.

«Еще достаточно много российских банков, с картами которых россияне разъезжают по миру и покупают себе, что хотят», — рассказывает собеседник на банковском рынке, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, россиянам в некоторых случаях удается пользоваться даже картами Сбера, несмотря на введенные запреты. Кроме того, существуют крупные российские банки, которые вообще не попали под санкции. И неизвестно когда попадут. К примеру, цифровой банк Tinkoff.

Хотя при обращении к представителям украинского офиса Visa ответ идет следующий: «Санкции работают. Карты россиян заблокированы за границей».

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров организовывал телефонный разговор с президентом Visa Inc. Райаном Макинерни. Но это не имело никакого эффекта. Visa не усилила санкции, не берет инициативу в свои руки и ждет только централизованных санкций правительства США.

«Пассивную позицию занимает и Mastercard», — говорит собеседник. Компания тоже не предпринимает своих шагов.

Почему Visa и Mastercard тормозят

Собеседник dev.ua на банковском рынке дает понять, что пассивность американских платежных систем может быть связана, в первую очередь, с экономическим фактором.

К примеру, в 2021 году около 4% чистой выручки Mastercard было получено от бизнеса, осуществляемого в России, в Росси. Точно такой же процент и у Visa.

При этом украинский бизнес более скромный. Mastercard — 2%, Visa — 1%.

«Отсюда и приоритеты», — подчеркивает собеседник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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