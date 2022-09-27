Turkish Airlines отменила рейсы в рф и беларусь до конца года — Finance.ua
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Turkish Airlines отменила рейсы в рф и беларусь до конца года

Мир
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Turkish Airlines отменила рейсы в рф и беларусь до конца года
Turkish Airlines отменила рейсы в рф и беларусь до конца года
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург до 31 декабря 2022 года.
Об этом сообщается на сайте перевозчика.
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Причин такого решения в авиакомпании не уточняют. На сайте говорится, что пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, смогут либо выбрать другой маршрут, либо полностью вернуть деньги.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила россии значок в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах.

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