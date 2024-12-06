Туристы потратили в Испании более 111 миллиардов евро в этом году — Finance.ua

Туристы потратили в Испании более 111 миллиардов евро в этом году
Национальный статистический институт Испании сообщил, что за январь-октябрь 2024 года страну посетили 82,9 миллиона туристов, что на 10,8% больше, чем в прошлом году.
Их расходы составили почти 111 миллиардов евро — на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Больше всего расходов пришлось:
- на британцев (18,3% от общей суммы),
- за ними — туристы из Германии (12,3%)
- и Франции (8,9%).
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