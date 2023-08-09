Туристический сбор Киева в 2022 году сократился почти в два раза — Finance.ua

Туристический сбор Киева в 2022 году сократился почти в два раза Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Туристический сбор Киева за 2022 год составил 38,8 млн грн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2021 году, следует из годового отчета столицы за 2022 год, обнародованного Департаментом экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации.

Согласно отчету, в 2022 году количество внутренних туристов в столице сократилось в 12,2 раза, до 172 тыс. человек, иностранных — в 10,4 раза, до 98 тыс. человек.

КГГА отмечает, что в прошлом году на туристических маршрутах было обустроено укрытие, а приоритетные виды туризма были дополнены военным направлением.

В прошлом году цифровым туристско-культурным хабом Киева воспользовались 400 тыс. человек из более чем 30 стран мира.

Также в 2022 году Киев стал членом Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), был проведен обмен опытом по функционированию туристско-информационных центров на программе стажировки TIC Internship Programme в Австрии и Польше.

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