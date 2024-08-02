Туристическая отрасль увеличила уплату налогов на 39% за первое полугодие, до 1,2 млрд грн — Finance.ua

Туристическая отрасль увеличила уплату налогов на 39% за первое полугодие, до 1,2 млрд грн Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Туристическая отрасль увеличила уплату налогов на 39% за первое полугодие, до 1,2 млрд грн

За первое полугодие 2024 года в государственный бюджет от туристической отрасли поступило более 1 млрд грн налогов.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма.

«За два квартала 2024 года представители туротрасли Украины уплатили в бюджет 1 млрд 251 млн 31 тыс. грн. Это почти на четверть больше, чем в 2021 году, когда в казну было уплачено 1 млрд 88 млн 945 тыс. грн налогов. В прошлом году за первое полугодие поступило 897 млн ​​848 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Инфографика: ДАРТ

Наибольшая доля поступлений в госбюджет — 65% - уплачена гостиницами (808, 960 млн грн). В 2023 году было уплачено 569,828 млн грн), а за тот же период в 2021 году — 665,420 млн грн.

Значительно выросли налоговые поступления от деятельности туристических операторов — 164 млн 743 тыс. грн уплачены в первом полугодии этого года против 88 млн 311 тыс. грн за аналогичный период в прошлом году. В 2021 году от туроператоров в казну государства поступило 106 млн грн.

Также выросли налоговые поступления и от деятельности туристических агентств — 102 млн 663 тыс. грн уплачены за два квартала в 2024 году против 81 млн 256 тыс. грн за этот же период в 2023 году. За аналогичный период 2021 года турагентства уплатили налогов 100 млн 436 тыс. грн.

За первые шесть месяцев этого года выросла доля уплаченного налога от деятельности туристических баз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило 78,064 млн грн налога против 60,429 млн грн за первые шесть месяцев прошлого года. В 2021 году этими средствами размещения было уплачено почти в два раза больше — 178,921 млн грн.

Прирост уплаченных налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов за два квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году вырос на треть, составив 2,044 млн грн против 1,493 млн грн, достигнув уровня 2021 года, когда этими средствами размещения было уплачено 2,023 млн грн.

По словам Председателя Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, одним из факторов увеличения суммы налоговых поступлений, кроме инфляционных процессов, является увеличение туристических потоков внутри страны.

«Данные одной из платформ бронирования показывают, что бронирование в целом по стране в этом году превысило показатели 2019 года. И это свидетельствует о том, что внутренний туризм в Украине развивается, а общины благодаря увеличению количества туристов наполняют местные бюджеты и создают дополнительные рабочие места», — подчеркнула глава ГАРТ.

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