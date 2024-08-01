Турецкий экспорт в россию в 2024 году сократился почти на треть — Finance.ua
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Турецкий экспорт в россию в 2024 году сократился почти на треть

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Турецкий экспорт в россию в 2024 году сократился почти на треть
Турецкий экспорт в россию в 2024 году сократился почти на треть
Экспорт товаров из Турции в россию в первом полугодии 2024 года упал на 28,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до 4,16 млрд долларов. В первой половине прошлого года это значение достигало 5,8 млрд долларов.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные турецкого статистического ведомства TurkStat.
Журналисты, специализирующиеся на экономике, связывают падение экспорта с санкциями США, введенными против россии, которые вызывают трудности с оплатой.
Проблемы с оплатой возникли после декабрьского указа президента США, которым введен механизм санкций против банков третьих стран за взаимодействие с российским военно-промышленным комплексом.
В июне США включили все компании и всех попавших под санкции физических лиц в список связанных с военно-промышленным комплексом россии. Также туда попадут все компании или лица, включенные в список санкций в будущем.
По материалам:
Укрінформ
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