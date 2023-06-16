Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем успешно прошел новые испытания — Finance.ua

Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем успешно прошел новые испытания Сегодня 08:32 — Фондовый рынок

Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем успешно прошел новые испытания

Турецкая компания Baykar провела новые испытания дрона Akinci с украинским двигателем. Беспилотник успешно закончил обучающие стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую компанию в Twitter.

Baykar провела успешные стрельбы из беспилотника Akinci и протестировала «умную» систему наведения HGK-82. Боеприпасы с такой системой способны поражать цели из воздуха на земле с помощью системы новейшей современной наводки.

«Bayraktar Akinci. Стрельба HGK-82 с высокой точностью в Текирдагу, провинция Чорлу», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее беспилотник Akinci с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 километров.

Bayraktar в Украине

Турецкая компания Baykar является производителями беспилотников Bayraktar, которые Украина активно использует в войне. Кроме того, компания передавала украинским военным несколько беспилотников бесплатно.

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