Турецкие компании помогут восстановить Украину — Finance.ua

Турецкие компании помогут восстановить Украину Сегодня 10:45

Украина передала Турции проекты по восстановлению, запланированные на 2025 год. Тендеры на проекты будут объявлены в апреле-мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye.

Представители посольства Турции в Киеве и руководство Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры Украины провели встречу, на которой обсудили реализованные турецкими компаниями проекты и перспективы будущего сотрудничества.

Украинская сторона отметила, что процесс восстановления страны продолжается, а в апреле-мае планируется оглашение тендеров на неотложные проекты, которые должны быть реализованы в 2025 году.

Приоритетными направлениями восстановления определены реконструкция таможенных пунктов пропуска, строительство новых автодорог и создание общенациональной системы платных автомагистралей. Кроме того, украинская сторона передала турецким представителям досье с другими важными инициативами, включая энергетические проекты, развитие социального жилья и водоснабжение.

Напомним, что недавно в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган передал Зеленскому, что турецкие компании готовы поддержать Украину в ликвидации разрушений, вызванных войной, и восстановлении.

Отношения между Турцией и Украиной

Напомним, Турция активно участвует в переговорах по обмену пленными между Украиной и россией.

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