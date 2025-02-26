Турецкие компании помогут восстановить Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турецкие компании помогут восстановить Украину

19
Украина передала Турции проекты по восстановлению, запланированные на 2025 год. Тендеры на проекты будут объявлены в апреле-мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye.
Представители посольства Турции в Киеве и руководство Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры Украины провели встречу, на которой обсудили реализованные турецкими компаниями проекты и перспективы будущего сотрудничества.
Украинская сторона отметила, что процесс восстановления страны продолжается, а в апреле-мае планируется оглашение тендеров на неотложные проекты, которые должны быть реализованы в 2025 году.
Приоритетными направлениями восстановления определены реконструкция таможенных пунктов пропуска, строительство новых автодорог и создание общенациональной системы платных автомагистралей. Кроме того, украинская сторона передала турецким представителям досье с другими важными инициативами, включая энергетические проекты, развитие социального жилья и водоснабжение.
Напомним, что недавно в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган передал Зеленскому, что турецкие компании готовы поддержать Украину в ликвидации разрушений, вызванных войной, и восстановлении.

Отношения между Турцией и Украиной

Напомним, Турция активно участвует в переговорах по обмену пленными между Украиной и россией.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.