Турецкая пошлина на зерно в 130% почти не затронет украинский экспорт — Минагро — Finance.ua
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Турецкая пошлина на зерно в 130% почти не затронет украинский экспорт — Минагро

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С 1 мая Турция планирует возобновить пошлину на импорт зерна до уровня 130%, однако 95% украинской агропродукции и дальше пойдет по ставке в 0%.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Так, с 1 мая Турция планирует возобновить таможенную пошлину на импорт ключевых зерновых для всех стран-экспортеров. Речь идет о пшенице, ячмене, кукурузе, ржи, овсе и сорго, которые будут импортироваться со ставкой пошлины в 130%.
Турция — крупный импортер украинской пшеницы. Так, по данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам первого квартала Турция импортировала ее на 168,8 млн долларов, что составляет 17,7% от всего ее экспорта из Украины.
Однако, заявили в Минагро, большей доли украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку украинская продукция ввозится в Турцию преимущественно для продаж в третьи страны, и за нее пошлина не уплачивается.
Как поясняет ведомство, в Турции действуют два таможенных режима на импорт.
Первый режим касается продукции, предназначенной для внутреннего потребления. Именно для такой продукции Турция сперва и объявляла временную нулевую ставку пошлины. В настоящее время срок действия этого льготного режима закончился, поэтому таможенная ставка 130% возвращается.
Второй режим применяется для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима пошлина не выплачивается.
Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму:
«Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% от всего экспорта в эту страну», — объясняют в Минагро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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