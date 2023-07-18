Турецкая лира обновила исторический минимум после резкого повышения налога на горючее — Finance.ua
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Турецкая лира обновила исторический минимум после резкого повышения налога на горючее

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Турецкая лира обновила исторический минимум после резкого повышения налога на горючее
Турецкая лира обновила исторический минимум после резкого повышения налога на горючее
Турецкая лира обновила свой исторический минимум, упав по отношению к доллару до 26,3 лиры — это произошло после того, как турецкие власти повысили налог на горючее, а также после того, как дефицит бюджета Турции увеличился в семь раз по сравнению с прошлым годом.
Об этом пишет Reuters.
«В воскресенье Турция повысила налог на горючее, чтобы помочь профинансировать увеличение бюджета на 2023 год на 1,12 триллиона лир (42,2 миллиарда долларов) после того, как февральские землетрясения и майские президентские выборы привели к резкому росту расходов».
Предварительные данные показали, что дефицит турецкого бюджета в июне увеличился до 219,6 млрд лир (8,37 млрд долл.), что в семь раз превышает дефицит годом ранее", — пишет агентство.
Повышение налога на топливо может спровоцировать инфляцию, пишет агентство: в июне она снизилась до 38,21%, в то же время в октябре 2022 года она составила рекордные 85,51%.
Минфин страны разослал госучреждениям циркуляр, подписанный министром финансов Турции Мехметом Симсеком, в котором напоминается о необходимости сокращать бюрократические процедуры и эффективно использовать государственные ресурсы, пишет Anadolu.
В циркуляре отмечено, что должны быть пересмотрены все расходы бюджета, кроме тех, которые связаны с землетрясением. «Мы будем рационализировать государственные расходы», — написал Симсек в своем Twitter.

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По материалам:
Економічна Правда
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