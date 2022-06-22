Турция заявила, что достигла прогресса с россией касательно вывоза украинского зерна — Finance.ua

Турция заявила, что достигла прогресса с россией касательно вывоза украинского зерна

Сегодня 21:31 — Аграрный рынок

Делегация министерства обороны Турции в среду провела переговоры в москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Milliyet

Как сообщили в министерстве обороны Турции, встреча состоялась в «конструктивной и очень позитивной атмосфере», а ее участники заявили о достижении взаимопонимания по поводу проведения четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН.

россия и Турция также обсудили вопросы вывоза коммерческих судов с грузом из заблокированных украинских портов и безопасного возвращения находящихся в аэропорту Борисполь турецких самолетов.

Что касается четырехсторонней встречи представителей Киева, москвы, Анкары и ООН, то она якобы должна состояться «в ближайшие недели».

Турецкая сторона также отметила, что результатом переговоров стал выход первого турецкого корабля — «Азов Конкорд» — из порта оккупированного российскими войсками Мариуполя, о чем уже сообщили российские СМИ.

Напомним, россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свое продовольствие по морю. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.