Турция закрыла терминал для российской нефти из-за санкций США — Finance.ua
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Турция закрыла терминал для российской нефти из-за санкций США

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Нефтяной терминал на средиземноморском побережье Турции «Дортиол» не будет больше принимать российский импорт на фоне усиления санкционного давления со стороны США.
Об этом сообщает Reuters.
Компания Global Terminal Services (GTS), которая управляет терминалом в юго-восточной турецкой провинции Хатай, заявила, что оповестила своих клиентов о прекращении приема каких-либо товаров из россии.
«GTS решила прекратить все возможные связи с российской нефтью и соответственно заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что даже если не будет нарушений каких-либо законов, правил или санкций, она не будет принимать ни продукцию российского происхождения, ни какую-либо продукцию, загруженную из россии, в качестве дополнительной меры к действующим санкционным правилам», — сообщили в GTS.
В заявлении говорится, что все предыдущие сделки полностью соответствовали санкциям, включая ценовой предел стран «Большой семерки».
«Новый подход GTS является дополнительной мерой по устранению последствий деятельности, которая находится за пределами ее досягаемости и контроля, несмотря на усилия по соблюдению всех применяемых санкций», — добавили в GTS.
По материалам:
РБК-Україна
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