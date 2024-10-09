Турция заблокировала мессенджер Discord — Finance.ua

Турция заблокировала мессенджер Discord Сегодня 22:32 — Фондовый рынок

На сайте управления информационных технологий и коммуникаций (турецкого регулятора) появилась карта о блокировке в стране доступа к платформе Discord.

На это пишет российское издание «Медиазона».

«discord.com заблокирован решением Анкарского 1-го Мирового суда от 09.10.2024 по делу № 2024/12 907 D. İş», — говорится в карточке о блокировке. Другой информации на сайте не приводится.

Мессенджер Discord заблокировали в рф в связи с нарушением российского законодательства.

Российские пользователи ранее массово жаловались на сбои в работе Discord, следует из данных сервиса Downdetector. Мессенджер не работал в десктоп и мобильной версиях.

Проблемы в работе мессенджера наблюдаются, по меньшей мере, с сентября. В начале осени «Роскомнадзор» начал вносить страницы Discord в реестр запрещенной информации. С 20 сентября «Роскомнадзор» вынес пять решений против мессенджера, ставших основанием для блокировки, и оштрафовал его на 3,5 млн рублей.

Економічна Правда По материалам:

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