Турция успешно испытала новую систему ПВО «Стальной купол» — Finance.ua

Турция успешно испытала новую систему ПВО «Стальной купол»
Турция успешно испытала систему противовоздушной обороны дальнего радиуса SIPER-2, также известную как «Стальной купол». Система сможет уничтожать ракеты, истребители и прочие воздушные цели.
Об этом сообщает турецкое медиа NTV.
Турецкий «Стальной купол» состоит из нескольких компонентов, речь идет о зенитно-ракетном комплексе Sungur, системах ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установке.
Система противовоздушной обороны также оборудована системой идентификации целей свой-чужой и имеет возможность одновременного запуска ракет из восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.
Возможности системы проверили с помощью центра управления огнем, канала передачи данных, системы запуска ракет и ракеты SİPER Product-2. В испытаниях приняли участие члены Управления оборонной промышленности и вооруженных сил Турции.
По словам руководителя управления оборонной промышленности Турции Халука Гергюна, система SİPER сможет уничтожать такие воздушные цели, как истребители, крылатые ракеты и боеприпасы класса «воздух-земля». Позже проведут исследование, чтобы получить возможность поражать еще и баллистические ракеты.
🇹🇷 #GÖKVATAN’ımızın yılmaz savunucusu,🛡#ÇELİKKUBBE’mizin gurur kaynağı #SİPER!🚀— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024
Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye’mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler önüne serdi! 🚀🎯
Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK
Первую подобную систему планируют ввести в эксплуатацию турецкой армии до конца этого года.
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