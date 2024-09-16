Турция успешно испытала новую систему ПВО «Стальной купол» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция успешно испытала новую систему ПВО «Стальной купол»

Технологии&Авто
40
Турция успешно испытала новую систему ПВО «Стальной купол»
Турция успешно испытала новую систему ПВО «Стальной купол»
Турция успешно испытала систему противовоздушной обороны дальнего радиуса SIPER-2, также известную как «Стальной купол». Система сможет уничтожать ракеты, истребители и прочие воздушные цели.
Об этом сообщает турецкое медиа NTV.
Турецкий «Стальной купол» состоит из нескольких компонентов, речь идет о зенитно-ракетном комплексе Sungur, системах ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установке.
Система противовоздушной обороны также оборудована системой идентификации целей свой-чужой и имеет возможность одновременного запуска ракет из восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.
Читайте также
Возможности системы проверили с помощью центра управления огнем, канала передачи данных, системы запуска ракет и ракеты SİPER Product-2. В испытаниях приняли участие члены Управления оборонной промышленности и вооруженных сил Турции.
По словам руководителя управления оборонной промышленности Турции Халука Гергюна, система SİPER сможет уничтожать такие воздушные цели, как истребители, крылатые ракеты и боеприпасы класса «воздух-земля». Позже проведут исследование, чтобы получить возможность поражать еще и баллистические ракеты.
Первую подобную систему планируют ввести в эксплуатацию турецкой армии до конца этого года.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.