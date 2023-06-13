Турция усилит экономическую политику и повысит ВВП на душу населения до $13 тысяч — Finance.ua
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Турция усилит экономическую политику и повысит ВВП на душу населения до $13 тысяч

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В Турции сообщили о намерении усилить экономическую политику и увеличить ВВП на душу населения до 13 тысяч долларов — сейчас эта сумма составляет 10,7 тыс. долларов.
О таких планах сообщил новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в комментарии турецкому государственному телеканалу TRT Haber.
«В новом периоде мы реализуем программу „Столетие Турции“ (по развитию страны — ред.). Мы хотим переместить Турцию в группу с более высоким доходом. Будем проводить сильную экономическую политику. Хотим увеличить доход на душу населения выше 13 тысяч долларов (по состоянию на апрель 2023 года ВВП на душу населения в Турции был почти 10,7 тыс. долл. США — ред.)», — сообщил Йылмаз.
Вице-президент также подчеркнул, что в планах — развивать и в дальнейшем технологическую инфраструктуру и оборонную промышленность.
«Это будет процесс, в который внесут свой вклад все наши регионы. Это будет процесс, от которого выиграют все. Мы охватим всех: от малого и среднего бизнеса до молодежи и женщин. Турция станет одной из ведущих стран. Мы будем одним из растущих государств 21 века», — сказал Йылдыз.
Программа «Столетие Турции» была основой предвыборной кампании президента Эрдогана. Программа предусматривает устойчивое и активное развитие во всех областях в течение следующего столетия.
По материалам:
Укрінформ
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