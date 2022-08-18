Турция стала лидером по импорту зерна из украинских морпортов — СМИ Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Турция стала крупнейшим импортером украинской сельхозпродукции, поступающей из черноморских морпортов Украины в рамках Стамбульских зерновых соглашений, за период 1-15 августа ее доля составила 26% от общего объема перевозок (146,4 тыс. тонн).

Всего за первую половину августа из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышел 21 сухогруз с 563 тыс. тонн зерна и других продовольственных товаров, сообщается на сайте турецкого издания «Анадолу».

«В соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве Турции и ООН для разрешения глобального продовольственного кризиса и роста цен на продовольствие, 26% зерна и других продуктов питания, экспортируемых из Украины, доставлены в Турцию», — уточнило издание в сообщении.

Другими крупнейшими импортерами сельхозпродукции из портов Украины за этот период стали:

Иран и Южная Корея, на долю которых приходится 22% (123,8 тыс. тонн),

Китай (8%, 45 тыс. тонн),

Ирландия (6%, 33,7 тыс. тонн),

Италия (5%, 28 тыс. тонн),

Джибути (4%, 22,5 тыс. тонн)

Румыния (2%, 10,6 тыс. тонн).

Как сообщалось, 17 августа в территориальные воды Украины зашли сразу пять судов под загрузку украинской агропродукцией. Зерновозы Zelek Star, Kafkametler, Osean S и Great Arsenal пришвартовались в порту «Черноморск» под загрузку 56,1 тыс. тонн агропродукции, а танкер Zumrut Ana будет ждать на рейде, его заход запланирован на 18 августа.

В Стамбуле 22 июля с участием ООН, россии, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории — «Черноморск», «Одесса» и «Южный».

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