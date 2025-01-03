Турция постепенно возобновляет импорт украинских отрубей — Finance.ua
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Турция постепенно возобновляет импорт украинских отрубей

Аграрный рынок
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В период с 1 июля по 25 декабря 2024 года Украина экспортировала 178,8 тыс. т отрубей, что оказалось на 58% больше, чем объемы поставок данной продукции за аналогичный период годом ранее (113,1 тыс. т).
Об этом сообщает ИА «АПК-Информ».
Увеличение экспорта происходит благодаря увеличению закупок ведущим импортером — Турцией.
Также следует отметить, что в текущем сезоне активным покупателем украинских отрубей является Марокко, куда с 1 июля 2024 года было поставлено 21 тыс. т указанной продукции, в то время как в аналогичный период годом ранее поставки в эту страну не осуществлялись.
В то же время следует отметить, что во второй половине 2023/24 МГ в Марокко было поставлено 27,2 тыс. т украинских отрубей. Соответственно, есть вероятность дальнейшего увеличения поставок в эту страну и в текущем сезоне.
По материалам:
agrotimes.ua
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