Турция постепенно возобновляет импорт украинских отрубей — Finance.ua

Турция постепенно возобновляет импорт украинских отрубей Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

В период с 1 июля по 25 декабря 2024 года Украина экспортировала 178,8 тыс. т отрубей, что оказалось на 58% больше, чем объемы поставок данной продукции за аналогичный период годом ранее (113,1 тыс. т).

Увеличение экспорта происходит благодаря увеличению закупок ведущим импортером — Турцией.

Также следует отметить, что в текущем сезоне активным покупателем украинских отрубей является Марокко, куда с 1 июля 2024 года было поставлено 21 тыс. т указанной продукции, в то время как в аналогичный период годом ранее поставки в эту страну не осуществлялись.

В то же время следует отметить, что во второй половине 2023/24 МГ в Марокко было поставлено 27,2 тыс. т украинских отрубей. Соответственно, есть вероятность дальнейшего увеличения поставок в эту страну и в текущем сезоне.

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