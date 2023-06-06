Турция подняла пошлины на импорт подсолнечника и подсолнечного масла — Finance.ua
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Турция подняла пошлины на импорт подсолнечника и подсолнечного масла

Аграрный рынок
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Турция подняла пошлины на импорт подсолнечника и подсолнечного масла
Турция подняла пошлины на импорт подсолнечника и подсолнечного масла
Турция подняла импортные пошлины на ввоз семян подсолнечника и подсолнечного масла с нулевого уровня до 27% и 36% соответственно.
Как сообщает AgriCensus, пошлины повышены с 1 июня. Этот шаг направлен на защиту местных сельхозпроизводителей от наплыва дешевого импортного сырья в преддверии сбора нового урожая.
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По прогнозам аналитиков Министерства сельского хозяйства США (USDA), валовой сбор турецкого подсолнечника в текущем сезоне вырастет до 1,9 млн тонн (+8,6% в год), что является одним из самых высоких значений для страны за последние 10 лет. В 2023/24 годах предварительные оценки находятся на уровне 1,75 млн тонн.
«Турция по-прежнему практиковала повышение пошлин, чтобы сократить импорт, но из-за высокого уровня инфляции в последние годы правительство было вынуждено снизить пошлины и даже обнулить их», — отметил руководитель компании SOLVENTUM AS Онат Анги.
Перед установкой нулевой пошлины подсолнечное масло завозилось по импортному тарифу в 10% (при референтной цене в 2500 $/т), а масличные — в 5%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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