Турция подняла пошлины на импорт подсолнечника и подсолнечного масла — Finance.ua

Турция подняла пошлины на импорт подсолнечника и подсолнечного масла Сегодня 19:14 — Аграрный рынок

Турция подняла пошлины на импорт подсолнечника и подсолнечного масла

Турция подняла импортные пошлины на ввоз семян подсолнечника и подсолнечного масла с нулевого уровня до 27% и 36% соответственно.

Как сообщает AgriCensus , пошлины повышены с 1 июня. Этот шаг направлен на защиту местных сельхозпроизводителей от наплыва дешевого импортного сырья в преддверии сбора нового урожая.

По прогнозам аналитиков Министерства сельского хозяйства США (USDA), валовой сбор турецкого подсолнечника в текущем сезоне вырастет до 1,9 млн тонн (+8,6% в год), что является одним из самых высоких значений для страны за последние 10 лет. В 2023/24 годах предварительные оценки находятся на уровне 1,75 млн тонн.

«Турция по-прежнему практиковала повышение пошлин, чтобы сократить импорт, но из-за высокого уровня инфляции в последние годы правительство было вынуждено снизить пошлины и даже обнулить их», — отметил руководитель компании SOLVENTUM AS Онат Анги.

Перед установкой нулевой пошлины подсолнечное масло завозилось по импортному тарифу в 10% (при референтной цене в 2500 $/т), а масличные — в 5%.

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УНІАН По материалам:

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