Турция планирует снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну — Finance.ua
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Турция планирует снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну

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Турция намерена вести изменения в систему миграционного контроля. У въезжающих на территорию страны хотят снимать отпечатки пальцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра внутренних дел Турции Али Ерликая изданию SABAH.
Министр сообщил о предстоящем внедрении новых технологий систем миграционного контроля, таких как снятие отпечатков пальцев при въезде в Турцию, по примеру США и Великобритании.
Особое внимание уделяется сирийским беженцам, получающим статус временной защиты. Глава МВД Турции сообщил, что в рамках нового проекта вводится электронное «чипирование» удостоверений для этих лиц, что поможет более эффективно отслеживать их перемещение. Ерликая добавил, что государство уже начало производить новые удостоверения для сирийцев, которые невозможно подделать.
Кроме того, министр затронул вопрос предоставления сирийцам турецкого гражданства. По его словам, за последние 13 лет 238 733 сирийцев получили гражданство Турции, значительная часть из которых активно интегрировалась в экономическую жизнь страны, открыв бизнес или внеся значительный вклад в рабочую силу.
Таким образом, Турция хочет эффективнее контролировать иммиграцию, оставляя за собой право предоставлять официальные статусы только мигрантам, которые действительно будут способствовать развитию страны.
Продолжающийся много лет конфликт между Турцией и Сирией является основной причиной большого количества сирийских мигрантов и беженцев, стремящихся попасть на турецкую территорию. Не у всех из них есть возможность официально оформлять свой статус. Со своей стороны Турция к ним относится с осторожностью, заботясь о своей национальной безопасности.
По материалам:
РБК-Україна
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