Турция планирует поставлять домохозяйствам газ из собственных месторождений, — Bloomberg Сегодня 14:32 — Энергетика

Турция планирует поставлять домохозяйствам газ из собственных месторождений, — Bloomberg

Турция начнет поставлять газ из своих морских месторождений домохозяйствам в мае этого года. Это, по словам министра энергетики Фатиха Донмеза, удовлетворит потребности в газе домашних хозяйств в течение 35 лет. Турецкий государственный импортер энергии Botas будет распределять газ между домашними хозяйствами в следующем месяце после окончания контроля.

Об этом пишет Bloomberg

Министр также намекнул на возможные скидки на счета за коммунальные услуги в преддверии всеобщих выборов 14 мая, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган требует переизбрания. Донмез сообщил, что Эрдоган объявит «хорошие новости» 20 апреля.

Энергетические находки в Турции представлены как решение экономической уязвимости страны, включая огромный счет за импорт оплачиваемой энергии в иностранной валюте.

Счета за электричество и отопление ложатся тяжелым бременем на турецкие домохозяйства и предприятия, несмотря на государственные субсидии, на фоне вторжения россии в Украину.

россия поставляет около трети потребностей Турции в природном газе, а 30% расходов страны на импорт в размере 350 миллиардов долларов в прошлом году приходится на энергоносители.

Однако с обнаружением около 710 миллиардов кубометров запасов природного газа на шельфовых месторождениях, преимущественно на месторождении Сакарья, Турция может обеспечить себя газом на долгие годы. Стоимость находки, по словам министра, составляет 500 миллиардов долларов, исходя из текущих рыночных цен.

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