Турция начала частично платить за газ с россии в рублях — Finance.ua

Турция начала частично платить за газ с россии в рублях Сегодня 16:29 — Энергетика

Турция начала частично платить за газ с россии в рублях

Турция начала платить за часть российского газа в рублях, в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с россией увеличится.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Reuters.

россия, пострадавшая от западных санкций из-за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах США или евро.

Турция также пытается стимулировать торговлю, используя лиру, пострадавшую от неортодоксальной денежно-кредитной политики, напоминает агентство.

В сентябре Анкара и москва договорились о начале рублевых расчетов за поставку природного газа.

Отвечая на вопрос о предложении президента россии владимира путина по созданию газового хаба в Турции, Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.

«Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и страны-импортеры, чтобы услышать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим», — сказал Донмез.

В прошлом месяце путин предложил Турцию в качестве базы для поставок газа как альтернативный маршрут после того, как трубопроводы «Северного потока» были повреждены взрывами. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей.

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Економічна Правда По материалам:

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