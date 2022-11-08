Турция начала частично платить за газ с россии в рублях — Finance.ua
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Турция начала частично платить за газ с россии в рублях

Энергетика
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Турция начала частично платить за газ с россии в рублях
Турция начала частично платить за газ с россии в рублях
Турция начала платить за часть российского газа в рублях, в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с россией увеличится.
Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Reuters.
россия, пострадавшая от западных санкций из-за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах США или евро.
Турция также пытается стимулировать торговлю, используя лиру, пострадавшую от неортодоксальной денежно-кредитной политики, напоминает агентство.
В сентябре Анкара и москва договорились о начале рублевых расчетов за поставку природного газа.
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Отвечая на вопрос о предложении президента россии владимира путина по созданию газового хаба в Турции, Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.
«Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и страны-импортеры, чтобы услышать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим», — сказал Донмез.
В прошлом месяце путин предложил Турцию в качестве базы для поставок газа как альтернативный маршрут после того, как трубопроводы «Северного потока» были повреждены взрывами. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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