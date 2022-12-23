Турция на фоне инфляции увеличивает минимальную зарплату на 55% в 2023 году — Finance.ua

Турция на фоне инфляции увеличивает минимальную зарплату на 55% в 2023 году Сегодня 09:45 — Мир

Ежемесячная минимальная заработная плата в Турции составит 8506,80 лир ($455) в 2023 году.

Об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Reuters.

Это означает 55% рост минимальной зарплаты по сравнению с июлем и 100% повышение по сравнению с январем.

Выступая на пресс-конференции ранее, президент Эрдоган заявил, что минимальная заработная плата может быть вновь повышена в течение года, если это необходимо.

Годовая инфляция в Турции взлетела более чем на 85% в последние месяцы, но начала постепенно снижаться.

Эрдоган сказал, что профсоюзы работодателей и работников не смогли достичь согласия, и правительство вмешалось, чтобы определить цифру.

Представители профсоюзов не присутствовали на объявлении в президентском дворце.

Экономисты заявляли, что реальная инфляция в Турции намного выше официальной статистики, а независимая группа исследования инфляции оценила ее годовой уровень в 186,27%.

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Економічна Правда По материалам:

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