Турция на фоне инфляции увеличивает минимальную зарплату на 55% в 2023 году — Finance.ua
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Турция на фоне инфляции увеличивает минимальную зарплату на 55% в 2023 году

Мир
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Ежемесячная минимальная заработная плата в Турции составит 8506,80 лир ($455) в 2023 году.
Об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Reuters.
Это означает 55% рост минимальной зарплаты по сравнению с июлем и 100% повышение по сравнению с январем.
Выступая на пресс-конференции ранее, президент Эрдоган заявил, что минимальная заработная плата может быть вновь повышена в течение года, если это необходимо.
Годовая инфляция в Турции взлетела более чем на 85% в последние месяцы, но начала постепенно снижаться.
Эрдоган сказал, что профсоюзы работодателей и работников не смогли достичь согласия, и правительство вмешалось, чтобы определить цифру.
Представители профсоюзов не присутствовали на объявлении в президентском дворце.
Экономисты заявляли, что реальная инфляция в Турции намного выше официальной статистики, а независимая группа исследования инфляции оценила ее годовой уровень в 186,27%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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