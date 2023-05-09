Турция массово отказывает россиянам в видах на жительство — СМИ Сегодня 13:32

Граждане россии столкнулись с проблемами при получении или продлении туристического вида на жительство в Турции. Местами отказа получают 90% заявителей. Ситуация носит массовый характер, пишет The Moscow Times

«Практически во всех регионах начал резко расти процент отказов в видах на жительство, а продление проживания стало самым болезненным вопросом для большинства россиян, перебравшихся в Турцию», — отмечает издание.

Местные администрации требуют для продления вида на жительство гораздо больше документов, например, выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счет. При этом доход на семью из трех человек должен составлять не менее 2000 долларов в месяц. Раньше для получения туристического вида на жительство было достаточно показать договор аренды жилья и полис местной страховки.

Как рассказал журналистам турецкий визовый консультант, сейчас проблема приобрела массовый характер и наблюдается во всех основных городах Турции, хотя требования к документам у каждого города могут быть свои. Сейчас многие россияне пытаются обойти проблему, оформляя другой тип вида на жительство вместо туристического, например, через покупку недвижимости.

Однако такие варианты доступны не всем. Многие россияне, постоянно проживающие в Турции, жалуются на вынужденное возвращение в россию или необходимость переезда в другие страны.

«В прошлом году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть этого рынка. Они приобрели у Турции более 16 000 объектов — втрое больше, чем годом ранее. Число оформленных россиянам разрешений на проживание составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции», — пишет издание.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.