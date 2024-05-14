Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение — Finance.ua

Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение Сегодня 14:33

Иран и Индия подписали десятилетнее соглашение об оснащении стратегически важного иранского порта Чабахар. Об этом сообщает Reuters.

Индия надеется расширить торговое сотрудничество с Центральной и Западной Азией, и благодаря соглашению с Ираном они теперь могут использовать порт на побережье Индийского океана, примерно в 100 километрах к западу от границы Ирана с Пакистаном.

Согласно соглашению, власти Индии должны инвестировать около 120 миллионов долларов США в «стратегическое оборудование» и «транспортную инфраструктуру» порта.

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о соглашении, сказал журналистам, что санкции США в отношении Ирана остаются в силе, и предупредил, что Вашингтон будет продолжать их соблюдать.

УНН По материалам:

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