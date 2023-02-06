Турция из-за землетрясения прекратила прокачку нефти в средиземноморский терминал — Finance.ua
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Турция из-за землетрясения прекратила прокачку нефти в средиземноморский терминал

Энергетика
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Турция приостановила прокачку сырой нефти на свой экспортный терминал Джейхан на побережье Средиземного моря в качестве предупреждающей меры после землетрясения.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Чиновник, осведомленный в вопросе, рассказал, что оператор трубопроводов Botas принял такое решение в понедельник утром после одного из мощнейших землетрясений на Ближнем Востоке за последние годы.
Он добавил, что утечек на трубопроводах, питающих порт, обнаружено не было.
Агентство пишет, что Джейхан является жизненно важным центром продаж нефти из Северного Ирака и Азербайджана.
Согласно данным отслеживания судов и загрузки в порту, собранных Bloomberg, в январе через порт экспортировали более 1 млн баррелей в день.
Джейханская нефть в основном поставляется на европейские нефтеперерабатывающие заводы.
По материалам:
Економічна Правда
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