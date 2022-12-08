Турция хочет договориться с рф о 25% скидки на газ — Finance.ua

Турция хочет договориться с рф о 25% скидки на газ Сегодня 20:37 — Энергетика

Турция проведет в пятницу в Анкаре переговоры с российской делегацией, чтобы договориться о скидке более чем на 25% на российский газ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Турция хочет, чтобы скидка распространялась на платежи в 2023 году и некоторые предыдущие платежи 2022 года, рассказали чиновники на условиях анонимности.

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Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, она будет добиваться отсрочки платежей до 2024 года, сказали чиновники, не уточняя деталей.

В прошлом году россия поставила чуть меньше половины из 59 млрд кубометров газа, импортируемого Турцией.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что общий счет Турции за электроэнергию на 2022 год может составить $100 млрд, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее Венгрия заявила, что «Газпром» разрешит ей отсрочить платежи за газ, которые должны быть осуществлены в ближайшие шесть месяцев.

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Економічна Правда По материалам:

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