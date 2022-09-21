Трудоустройство безработных и иностранцев: депутаты приняли два законопроекта в социальной сфере — Finance.ua

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Трудоустройство безработных и иностранцев: депутаты приняли два законопроекта в социальной сфере

Казна и Политика
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Трудоустройство безработных и иностранцев: депутаты приняли два законопроекта в социальной сфере
Трудоустройство безработных и иностранцев: депутаты приняли два законопроекта в социальной сфере
Верховная Рада приняла законопроекты, направленные на активизацию рынка труда и рост занятости среди населения.
Решения об одобрении законопроектов 6067 и 5795 были приняты депутатами 21 сентября.
«Правительство уделяет особое внимание вопросу повышения уровня занятости, ведь из-за войны миллионы украинцев потеряли работу, потому что предприятия остановились или разрушены, многие вынужденно переехали в более безопасные регионы и ищут новую работу там. Мы уже запустили ряд программ, стимулирующих создание новых рабочих мест и уменьшение безработицы. В частности, грантовые программы на открытие и развитие бизнеса выплачиваем компенсацию работодателям за трудоустройство переселенцев. Поддержка парламентом наших законодательных инициатив — это очередной шаг, который поможет активизировать ситуацию на рынке труда, а также увеличить налоговые поступления», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Законопроект № 6067

Документом вводится ряд новшеств, позволяющих усовершенствовать работу службы занятости, создать новые рабочие места благодаря активным программам на рынке труда, обеспечить уменьшение уровня безработицы.
В частности, внедряется стимулирование для работодателей посредством компенсации ЕСВ или части заработной платы из Фонда по безработице за трудоустройство:
  • молодежи, в частности, на первое рабочее место;
  • участников боевых действий;
  • одиноких родителей, родителей детей с инвалидностью;
  • лиц за 5 лет до достижения пенсионного возраста;
  • лиц с инвалидностью;
  • долгосрочных безработных и других уязвимых категорий граждан.
Кроме того, меняются устаревшие подходы к помощи безработным в поиске подходящей работы, внедряется европейский подход к выплате пособия по безработице в соответствии со страховыми принципами — чем больше страховой стаж, тем больше продолжительность и размер выплат, которые получает человек.
Предлагается привлекать больше безработных к общественным работам по восстановлению страны, за что они будут получать более высокий доход, чем пособие по безработице.

Законопроект № 5795

Законодательные изменения также регулируют ряд вопросов работы в Украине иностранцев и лиц без гражданства. В частности:
  • устанавливается надлежащий контроль над применением труда иностранцев и лиц без гражданства и уплатой ЕСВ путем введения мониторинга через электронный обмен информацией между разными органами;
  • Государственной службе занятости предоставляется право оперативно реагировать и отменять разрешения на применение труда иностранцев по обращению правоохранительных органов;
  • уменьшается нагрузка на работодателей в случае привлечения иностранной рабочей силы путем отмены требования по выплате заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат;
  • совершенствуется порядок выдачи разрешений — эта административная услуга станет доступна через ЦПАУ.
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По материалам:
Finance.ua
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