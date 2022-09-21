Трудоустройство безработных и иностранцев: депутаты приняли два законопроекта в социальной сфере — Finance.ua

Трудоустройство безработных и иностранцев: депутаты приняли два законопроекта в социальной сфере Сегодня 20:06 — Казна и Политика

Трудоустройство безработных и иностранцев: депутаты приняли два законопроекта в социальной сфере

Верховная Рада приняла законопроекты, направленные на активизацию рынка труда и рост занятости среди населения.

Решения об одобрении законопроектов 6067 и 5795 были приняты депутатами 21 сентября.

«Правительство уделяет особое внимание вопросу повышения уровня занятости, ведь из-за войны миллионы украинцев потеряли работу, потому что предприятия остановились или разрушены, многие вынужденно переехали в более безопасные регионы и ищут новую работу там. Мы уже запустили ряд программ, стимулирующих создание новых рабочих мест и уменьшение безработицы. В частности, грантовые программы на открытие и развитие бизнеса выплачиваем компенсацию работодателям за трудоустройство переселенцев. Поддержка парламентом наших законодательных инициатив — это очередной шаг, который поможет активизировать ситуацию на рынке труда, а также увеличить налоговые поступления», — прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Законопроект № 6067

Документом вводится ряд новшеств, позволяющих усовершенствовать работу службы занятости, создать новые рабочие места благодаря активным программам на рынке труда, обеспечить уменьшение уровня безработицы.

В частности, внедряется стимулирование для работодателей посредством компенсации ЕСВ или части заработной платы из Фонда по безработице за трудоустройство:

молодежи, в частности, на первое рабочее место;

участников боевых действий;

одиноких родителей, родителей детей с инвалидностью;

лиц за 5 лет до достижения пенсионного возраста;

лиц с инвалидностью;

долгосрочных безработных и других уязвимых категорий граждан.

Кроме того, меняются устаревшие подходы к помощи безработным в поиске подходящей работы, внедряется европейский подход к выплате пособия по безработице в соответствии со страховыми принципами — чем больше страховой стаж, тем больше продолжительность и размер выплат, которые получает человек.

Предлагается привлекать больше безработных к общественным работам по восстановлению страны, за что они будут получать более высокий доход, чем пособие по безработице.

Законопроект № 5795

Законодательные изменения также регулируют ряд вопросов работы в Украине иностранцев и лиц без гражданства. В частности:

устанавливается надлежащий контроль над применением труда иностранцев и лиц без гражданства и уплатой ЕСВ путем введения мониторинга через электронный обмен информацией между разными органами;

Государственной службе занятости предоставляется право оперативно реагировать и отменять разрешения на применение труда иностранцев по обращению правоохранительных органов;

уменьшается нагрузка на работодателей в случае привлечения иностранной рабочей силы путем отмены требования по выплате заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат;

совершенствуется порядок выдачи разрешений — эта административная услуга станет доступна через ЦПАУ.

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